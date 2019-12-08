Tuvana Türkay, set arkadaşıyla el ele görüntülendi: Sette herkesle el eleyim
Haberler » Magazin » Tuvana Türkay, set arkadaşıyla el ele görüntülendi: Sette herkesle el eleyim - Magazin

Tuvana Türkay, set arkadaşıyla el ele görüntülendi: Sette herkesle el eleyim

Güzel oyuncu Tüvana Türkay, önceki akşam Cihangir'de set arkadaşıyla el ele görüntülendi. Oyuncunun, bir basın mensubunun "Yanınızdaki beyefendi kim?" sorusuna "Setten arkadaşım... Ben sette herkesle el eleyim" yanıtı şaşırttı.

08.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:10
Tuvana Türkay, set arkadaşıyla el ele görüntülendi: Sette herkesle el eleyim

FOX 'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Leyla karakterini canlandıran , önceki akşam 'in ara sokaklarında setten bir arkadaşıyla el ele, sarmaş dolaş görüntülendi.

"BEN SETTE HERKESLE EL ELEYİM"

Basın mensuplarını fark edince oldukça şaşıran güzel oyuncu, "Beyefendi kaçtı. El ele, sarmaş dolaştınız" diyen muhabirlere, "Setten arkadaşım... Ben sette herkesle el eleyim. Size kırgınım; iki gün sonra şarkım yayında. Kitabımın bitmesine son bir hafta kaldı. Filmim 28 Şubat'ta vizyona giriyor ama siz benim sürekli aşk hayatımla ilgileniyorsunuz" yanıtı verdi.

"ALPER'DEN SONRA HAYATIMDA KİMSE OLMADI"

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile geçtiğimiz Temmuz ayında yollarını ayıran Türkay, "Alper'den sonra hayatımda kimse olmadı" şeklinde konuştu.


Haber Videosu

: Tuvana Türkay, set arkadaşıyla el ele görüntülendi: Sette herkesle el eleyim
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler