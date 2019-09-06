Tuvana Türkay cesur pozuyla Instagram'a damga vurdu
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımıyla adından söz ettirdi. Paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağan Türkay, fotoğrafını bir süre sonra Instagram'dan kaldırdı.
Estetiksiz hali ile uzun süre konuşulan Tuvana Türkay, şu sıralar yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Güzel oyuncunun son olarak Instagram'dan yaptığı cesur pozu sosyal medyaya damga vurdu.
GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR
Son olarak Kızlarım İçin dizisinde yer alan Tuvana Türkay, güzelliği ile hayranlarını büyülerken bir taraftan düzgün fiziğini de takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
CESUR POZUYLA YÜREK HOPLATTI
Türkay, Women Health dergisi çekimlerinden paylaştığı pozuyla adeta yürek hoplattı. Kısa sürede binlerce beğeni alan pozunu sosyal medya hesabından kaldırdı. Oyuncunun bu hareketine ise takipçileri bir anlam veremedi.
Tuvana'nın Instagram'a damga vuran o pozu;