Tuvana Türkay, bacaklarını dümdüz açtığı spor hareketiyle hayran bıraktı

Aşk hayatında yüzü bir türlü gülmeyen güzel oyuncu Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde uzatmalı sevgilisi futbolcu Alper Potuk'tan 3'üncü kez ayrılmıştı. Aşk hayatıyla gündeme gelen Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öne çıktı.

SPOR HAREKETİYLE HAYRANLIK UYANDIRDI

Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra spora olan düşkünlüğü ile de bilinen Tuvana Türkay, yaptığı spor hareketiyle ne kadar esnek olduğunu takipçilerine gösterdi.

"4'ÜNCÜ KÖPRÜ"

Genç oyuncu, bacaklarını dümdüz bir şekilde iki yana açtığı karesini "4. köprü" notuyla paylaştı. Yaptığı hareketin ne kadar zor olduğunu yazan takipçileri, Tuvana Türkay'a iltifat yağdırdı.