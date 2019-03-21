Tuvaletin Duvarına Yazılan Taciz Yazısı, Üniversiteyi Karıştırdı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bazı kadın öğrenciler, öğretim elemanlarının kullandığı tuvaletin kapısına uzun süredir Profesör İ.K tarafından taciz edildiklerini yazdılar. Söz konusu iddiayla ilgili açıklama yapan sosyoloji bölümü öğrencileri, İ.K tarafından sürekli tacize uğradıklarını ve hukuki sürecin başlatılacağını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen taciz, üniversiteyi karıştırdı. Bazı öğrenciler, kendisini taciz ettikleri iddia ettikleri akademisyenin ismini tuvalet duvarına yazarak tacize uğradıklarını söyledi. İddiaya göre, yazıyı farkeden dekanlık söz konusu yazısı hemen sildi ve tuvaleti öğrencilerin kullanımına kapattı.

Söz konusu iddiaya ilişkin sosyoloji bölümü öğrencileri Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri yer verildi: