Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti

25.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:48

Antalya'da 21 yaşındaki medde bağımlısı ve hızsızlık kaydı olan 21 yaşındaki Z.Y. tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta cinsel istismara maruz kalıp gasp edildiğini iddia etti.Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katında meydana geldi. Kumluca ilçesinden Muratpaşa ilçesine gelen Z.Y., mahalleden geçtiği sırada, ihtiyacını gidermek için inşaat halindeki binaya girdi.

İSTİSMARA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Bu sırada, iddiaya göre, arkasından inşaata giren kişi, Z.Y.'yi tehdit ederek, 4'üncü kata çıkardı. Z.Y., bu kişinin cinsel istismarına maruz kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Z.Y. durumu polise bildirdi. Bu sırada, telefon konuşmasını duyan saldırgan, dönüp, Z.Y.'nin telefonunu alıp, kaçtı. Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

GENÇ KADIN ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Polis, uyuşturucu madde bağımlısı olan ve hırsızlık kaydı bulunan Z.Y.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine olayı çok yönlü araştırmaya başladı. Ekip arabasında ifadesi alınan Z.Y., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA