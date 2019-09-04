'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı

Afyonkarahisar'da 3 katlı inşaatın çatısına çıkan 16 yaşındaki genç kız, cep telefonundan görüntülü konuştuğu arkadaşına "tutunacak dalım yok." dedikten sonra kendini boşluğa bıraktı.

04.09.2019 00:17
'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 3 katlı inşaatın çatısına çıkan Aysun A. (16), cep telefonundan görüntülü konuştuğu arkadaşına Tutunacak dalım yok dedikten sonra kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Dinar ilçe merkezindeki Sanayi Mahallesi Zahire Pazarı yakınlarındaki 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatısına genç bir kızın çıktığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre, ekipler olay yerine ulaşmadan kısa süre önce Aysun A., çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen kendini boşluğa bıraktı. Sırt üstü düşen genç kız ağır yaralandı. Aysun A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aysun A.'nın cenazesi morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları ise çatıya çıkan genç kızın tüm uyarılarına rağmen atladığını söyledi.

'TUTUNACAK DALIM YOK'

Genç kızın 14 yıllık arkadaşı olduğunu belirten S.D. ise polise verdiği ifadesinde, olaydan önce kendisini cep telefonuyla görüntülü arayan Aysun A.'nın, Tutunacak dalım yok dedikten sonra kendini boşluğa bıraktığını anlattı. S.D., arkadaşının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini aktardı.

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (8)

  • MEMLEKETİM:
    16 yasinda sen okumayi düsünüp gelcegin icin planlama yapmalisin. Sonra vizyon sahibi olmalisin. Sen 16 yasinda sevgili hayati yasarsan sonu bu olur. Ve bu Türkiye''de son olmayacak. Hem Islam Din''ini kabul edecek hem de aykiri yasacaksin. Tutunacak dali yokmus?
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  • MERVE:
    Kötülemeden, elestirmeden önce lütfen iyi düsünelim. Bizim de cocuklarimiz var, Allah korusun onlarin basina böyle bir sey gelmeyeceginin garantisini kim veriyor? Kimseyi bilmeden, görmeden hatta görsek bile yargilamayalim. Arkasindan duamizi edelim. O da bir insan evladi. Belki bilmeden, istemeden bir hata yapmistir. Allah büyüktür ve affedendir. Bize ne oluyor? Herkes kendine baksin, cünkü her günahin ve sevabin hesabi sadece O''na verilecektir.
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  • MERVE:
    Sevgili Hayati yasadigina nasil karar verdiniz acaba? Haberde böyle bir durumdan söz edilmiyor. Aykiri yasadigini gördünüz mü?Neden bu ön yargilar? Belki bizim tahmin bile edemeyecegimiz sorunlar vardi ortada. En iyisi, en güzeli ve de bence en önemlisi; madem bu Kadar dini kuvvetli insanlariz, Elhamdülillah müslümaniz da; ölen gencecik bir insanin ardindan ''Allah günahlarini affetsin'' ve de ''yazik, pek de gencmis'' diyemiyoruz?Cok mu zor?Ama camur atmak, arkadan konusmak kolay di mi?
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