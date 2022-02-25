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Tütün üreticilerine ödemeler yapılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tütün üreticilerine ödemeler yapılmaya başlandı

Adıyaman'ın Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından tütün üreticilerine ödemelerin yapılma başlanıldığı belirtildi.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından tütün üreticilerine ödemelerin yapılma başlanıldığı belirtildi.

Adıyaman'ın Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı İlker Şahin, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ve ilçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ü makamında ziyaret ederek kooperatif hakkında bilgi verdi.

Başkan İlker Şahin, Kaymakam Arslantürk'e, tütün üreticilerine yönelik ödemelerin yapılmaya başlanmasının yanı sıra tütünün paketlenmesi ve tüketiciye satış ve arzına başlanması ile ilgili bilgi sundu. Kaymakam Arslantürk, kendisini ziyaret eden heyete teşekkür ederek, tütün üreticilerine hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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