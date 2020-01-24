Tutuklanan "Peruklu hırsızın" Hülya Avşar'ın evinin soyulmasıyla ilgili arandığı ortaya çıktı

24.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:12

Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'deki evinin soyulmasıyla ilgili arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından iki gün önce yakalanan Zelkif Baya'nın (52) Ayvalık ilçesindeki hırsızlığın da zanlısı olduğu belirlendi.

Sanatçı Avşar'a ait Sefa Çamlık Mahallesi'ndeki yazlık evde 9 Temmuz 2018'de gerçekleşen hırsızlıkta 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile Avşar'a ait kimlik kartları, pasaport ve kredi kartlarının çalındığı belirtildi.

Zanlının 15 yıl hapis yattıktan sonra 2016'da cezaevinden tahliye edildiği, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı belirlenmişti. Baya, 20 Ocak'ta Atatürk Bulvarı'ndaki bir kuaförde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğun bakımını yaptırırken yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA