TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021- Sts Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2021 tarihinde saat 16. 00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-TUS (2. Dönem) Sınav Sonuçları

2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınav Sonuçları

Habermetre - Son Dakika Haberleri