TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
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TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
Habermetre - Haberler | Toplum

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu (2.

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden 26 Ağustos 2021 tarihinde saat 14. 00'ten itibaren T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavları için adaylar, saat 10. 00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama sınavları için adaylar, saat 14. 30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

Kaynak: Habermetre

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