Turşu tesisinde skandal görüntülere tepki
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Turşu tesisinde skandal görüntülere tepki

Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ - Haberler | Güncel
Turşu tesisinde skandal görüntülere tepki

SOSYAL medyada, turşu tesisinde bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekti.

SOSYAL medyada, turşu tesisinde bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekti.

Dün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, tepki çekti. Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü. Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi.Viranşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi.


Turşu tesisinde skandal görüntülere tepki
Turşu tesisinde skandal görüntülere tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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