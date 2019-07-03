Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'yi düşman ilan edip daha sonra 6 Türk vatandaşını rehin alan General Hafter'in göçmen katliamına tepki gösterildi. Bakanlık yazılı açıklamada "Bu saldırı insanlık suçudur. Uluslararası soruşturma açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz.