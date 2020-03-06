Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Gelen bir son dakika haberine göre; Türkiye - İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

06.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:55
Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği verilerine göre - sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.19'da meydana gelen depremin merkez üssü İran'ın Khoy bölgesi olarak açıklanırken, depremin derinliğinin yaklaşık 7 kilometre olduğu duyuruldu.


Haber Videosu

: İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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