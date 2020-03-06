Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Gelen bir son dakika haberine göre; Türkiye - İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
06.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:55
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika verilerine göre Türkiye - İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 17.19'da meydana gelen depremin merkez üssü İran'ın Khoy bölgesi olarak açıklanırken, depremin derinliğinin yaklaşık 7 kilometre olduğu duyuruldu.