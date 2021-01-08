Türkiye ve Avrupa Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu: Sokak süpürdüm, çöp kovası boyadım

1982 Türkiye ve Avrupa Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu 2010'da radikal bir karar alarak Kuşadası Caferli köyüne yerleşti.

1982 Türkiye ve Avrupa Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu 2010'da radikal bir karar alarak Kuşadası Caferli köyüne yerleşti. beIN İZ'deki TV'deki 'Başka Hayat Mümkün' programına katılan 61 yaşındaki eski balerin, "İlk başlarda beni istemediler. Köy kahvesinde oturup erkeklerin egemenliğini kırdım. Dayanışma derneği kurdum. Evlerin duvarlarını, çöp bidonlarını boyadım. Elimde süpürge sokakları temizledim, baştan aşağı yıkadım.

Kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamaları için fırın yaptırdım. Zamanla beni kabullendiler" dedi. Kendine bir cennet yaratmak için İstanbul'dan kaçtığını söyleyen Nazlı Deniz Kuroğlu, 100 yıllık bir kerpiç evi satın alıp 3 odalı otele dönüştürdü.

Kaynak: Hürriyet