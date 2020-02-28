Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı

28.02.2020 00:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:10

Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu.

Türk yetkili sahil güvenliğe ve sınır polisine mültecileri engellememe emri verildiğini de ekledi.

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