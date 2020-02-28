Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı
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Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı

İdlib'de verdiğimiz 22 şehidin ardından Türkiye, Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu.

28.02.2020 00:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:10
Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı

Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde 'nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla 'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu.

Türk yetkili sahil güvenliğe ve sınır polisine mültecileri engellememe emri verildiğini de ekledi.


Haber Videosu

: Türkiye, Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellememe kararı aldı
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