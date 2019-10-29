Son dakika: Türkiye, Şeyma Döğücü'ye saldıran terör örgütü yandaşları için harekete geçti

29.10.2019 12:33

Londra'da polis koruması altında eylem yapan terör örgütü PKK yandaşları, Sancaktepe Belediye Başkanı seçilerek İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'ye bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı. Türkiye, alçak saldırıyla ilgili harekete geçti. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin rahatsızlığının İngiltere'nin Ankara'daki büyükelçiliğine iletildiğini belirtti. Türkiye, olayın faillerinin yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istedi.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI'NA LONDRA'DA SALDIRI

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü yandaşları polis koruması eşliğinde gösteri yapmıştı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için Londra'da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bu sırada gösteri yapılan yerin yakınından geçerken terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğramıştı.

"ÜZERİME SALDIRDILAR"

Başkan Döğücü kendisine saldırmaya çalışan terör örgütü yandaşlarına tepki göstermişti. Döğücü yaptığı açıklamada, "Londra'da saat kulesinin bulunduğu bölgede yaya olarak yürürken bir grup ellerinde bölücü örgüt bayrakları ve posterleri ile gösteri yapıyordu. Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize ciddi hakaretlerde bulunan grubun elinde ülkemiz aleyhinde yazılar olan pankartlar vardı. Çocukları ve masum insanları katlettiğimizi ve kimyasal silahlar kullanarak katliam yaptığımız yalanını söyleyerek bulunduğumuz yere kadar yürüdüler. Ben de 'Yalan söylüyorsunuz hepiniz yalancısınız' diye bağırınca üzerime saldırdılar. Yanımda ailem ve danışmanım vardı. Bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Polis çok yetersizdi, sadece 2 polis vardı. Eşim ve danışmanım araya girdi ve beni bölgeden uzaklaştırdılar. Arkamızdan koşarak saldırmak istediler ama başarılı olamadılar" diye konuşmuştu.

"DOĞRUYU, TÜM DÜNYAYA HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan Şeyma Döğücü, söz konusu saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şartlar her ne olursa olsun ülkemize, milletimize ve Sn. Cumhurbaşkanımıza yapılan haksızlıklar karşısında dik durarak doğruyu Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.