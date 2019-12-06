Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu
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Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu

'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Ankara'da anma programı düzenlendi. Şehit aileleri, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen anma etkinliğine, bir albayın yaptığı duygusal konuşma damga vurdu. Albayın konuşması esnasında salondakiler gözyaşlarına hakim olamadı.

06.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:29
Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu

(MSB) tarafından yürütülen ' Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Çavuş Tahir ve Er Mustafa anıldı. Programda bir albayın yaptığı konuşma esnasında çoğu katılımcının ağladığı görüldü.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Çavuş Tahir ve Er Mustafa, şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: İHA

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: Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu
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