Türkiye Sandık Başında - Yöresel Kıyafetle Oy Kullandı

- Yöresel kıyafetli vatandaşın oy kullanmaya gelmesi

Vatandaşın oyunu kullanması

Yöresel kıyafetle oyunu oyunu kullanan Abdulkadir Zeki Gülmez ile röportaj KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, kentin düşman işgalinden kurtuluşu için mücadele eden "çetelerin" giydiği yöresel kıyafetle oy kullandı.

Kaynak: AA