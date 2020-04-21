Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Türkiye'deki koronavirüs salgını ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de: Ramazan'da oruç tutacakların oranı. "Türkiye'de Ramazan ve koronavirüs araştırması"na katılanların yüzde 84,5'i bu yıl da oruç tutacağını söyledi.

2020'nin Ramazan ayına sayılı günler kalırken tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı İslam dünyası hiçte alışık olunmayan bir Ramazan ayı geçirecek. Araştırma şirketi Areda Survey, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 bin 400 kişinin katılımıyla "Türkiye'de Ramazan ve koronavirüs araştırması" gerçekleştirdi ve Türkiye'nin koronavirüs döneminde Ramazan'a bakış açısını ölçtü.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK RAMAZAN'DA EVİNDE

Araştırma sonucu olarak; Türk halkı, Ramazan ayında Türkiye'deki koronavirüs durumunun daha da azalacağını düşünüyor. Çoğunluk ise Ramazan'da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı da düşünmüyor. Ancak halkın yarısı, iftar kültürü dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uymayanların olacağından endişeli. 4 kişiden 1'i ise bağışıklığını korumak için oruç tutmayı tercih edecek.

YÜZDE 84,5 ORUÇ TUTACAK

Bu yıl Ramazan ayı, koronavirüs dönemine denk gelince vatandaşların kafasında da ikilemler oluştu. "Ramazan ayı ertelenebilir mi?" gibi sorular da gündeme gelirken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamayla böyle bir ertelemenin mümkün olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 90,6'sı erteleme olmamasını doğru bulurken, yüzde 84,5'i bu yıl ramazanda oruç tutacağını belirtti. Ramazan ayının tamamında oruç tutanların oranı ise yüzde 62,5.

HER 4 KİŞİDEN 1'İ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTMAK İÇİN ORUÇ TUTMAYACAK

Katılımcıların yüzde 34,0'ı ramazanda oruç tutmama sebebinin "Sağlık sorunları, yaşlılık" olduğunu belirtirken, yüzde 29,5'i "Virüs salgını sebebiyle bağışıklık sistemini güçlü tutmak" için oruç tutmayacağını ifade etti. Yüzde 75,3 koronavirüs sürecinde oruç tutmanın bağışıklık sistemini etkileyeceğinden endişe etmiyor. Oruç tutanların yüzde 87,8'i ise orucu "İslam'ın şartı" olduğu için tuttuğunu belirtti.

YÜZDE 74,6 RAMAZAN PİDESİ ALMASI DÜŞÜNÜYOR

Araştırmada sorulan "Bu yıl iftarda Ramazan pidesi almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 74,6'sı "Evet" yanıtını verdi. Aynı zamanda katılımcıların yüzde 60,5'i Ramazan denilince akla ilk gelen geleneklerden birisi olan Ramazan davulcusu geleneğinin Ramazan ayı maneviyatını anımsatan güzel bir uygulama olduğunu düşünüyor.

RAMAZAN'DA CAMİYE GİDEMEYECEK OLMAK VATANDAŞI ÜZDÜ

Ramazan ayı ile birlikte gelen teravih namazları da bu sene camilerin kapalı olması sebebiyle evden kılınacak. Teravihi evden kılacaklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 59,0 olurken, katılımcılara sorulan "Genel olarak düşündüğünüzde bu yıl Ramazan ayında sizi en çok üzecek olan şey aşağıdakilerden hangisidir?" sorusuna yüzde 52,9 "Ramazan'da camiye gidememek", yüzde 38,3 "Ramazan'da iftar daveti yapamamak ve davetlere katılamamak" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 86,3'ü Ramazan'da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı düşünmüyor.

YÜZDE 56,4 RAMAZAN'DA SOSYAL MESAFEYE UYULACAĞINA DÜŞÜNMÜYOR

Katılımcıların yüzde 67,5'i Ramazan Ayında Türkiye'deki koronavirüs durumunun daha da azalacağını ifade etti fakat bu süreçte Türk halkının Ramazanda sosyal mesafe kuralına yüzde 56,4 oranla uymayacağını belirtti.

EN BEĞENİLEN İFTAR VE SAHUR PROGRAMI SUNUCUSU: NİHAT HATİPOĞLU

Araştırmada sorulan "Geçen yıl en beğendiğiniz iftar ve sahur programı sunucusu kimdi?" sorusuna yüzde 33,6 "Nihat Hatipoğlu", yüzde 24,8 "Mustafa Karataş", yüzde 14,5 "Ömer Döngeloğlu", yüzde 11,7 "M. Fatih Çıtak" yanıtı verildi.

Kaynak: İHA