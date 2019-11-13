Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı

13.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:02

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı ile yakaladığı terör örgütü DEAŞ militanlarının ülkelerine sınır dışı edilmesine önceki gün başlanmasıyla Avrupa'daki hükümetler harekete geçti. Alman DW haber ajansı Avrupa ülkelerinde yaşanan ikilemi haberleştirdi.

Bazı ülkeler "suçu işlediği yerde yargılansın" derken bazıları vatandaşlıktan çıkarma yöntemine başvuruyor. Yedi Alman vatandaşının da yarın Türkiye'den gönderilmesi öngörülüyor. Türkiye ayrıca Suriye'de ele geçirilen iki İrlanda, iki Alman ve 11 Fransa vatandaşının da yakında ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

AVRUPA'DA DEAŞ'LI İKİLEMİ

AVRUPA BİRLİĞİ: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini konunun, üye devletlerin kendi ulusal sorumluluğunda olduğunu belirtti.

ALMANYA: Berlin, sınır dışı edilen Alman vatandaşlarını geri çevirmeyeceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, sınır dışılarla ilgili Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını kaydetti.

YUNANİSTAN: Türkiye'nin önceki gün sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Darwis B. (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

BOSNA HERSEK: DEAŞ saflarında savaşan vatandaşlarının dönebileceğini açıkladı.

DANİMARKA: DEAŞ için savaşmış bir Danimarkalı pazartesi günü bir tekerlekli sandalyede Türkiye'den Kopenhag'a gönderildi. Danimarka Adalet Bakanı, yabancı savaşçıları istemediklerini ve bu kişilerin suçu işledikleri ülkelerde yargılanmaları gerektiğini bildirdi.

FRANSA: Paris hükümeti DEAŞ'lıların suç işledikleri ülkede yargılanması gerektiğini savunuyor. Türkiye'nin göndereceği 11 kişinin çoğunun kadın olduğunu belirten bir Fransız yetkili, bu kişilerin yargılanacağını kaydetti.

İNGİLTERE: DEAŞ ile bağlantılı bazı kişileri vatandaşlıktan çıkardıkları biliniyor.

HOLLANDA: Amsterdam yönetimi de daha önce DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarma uygulamalarıyla gündeme gelmişti.

BAKAN SOYLU'DAN DA AÇIKLAMA VAR

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı terörist, geçtiğimiz gün Yunanistan kara sınırından sınır dışı edildi. Ara bölgeye geçip Yunanistan gümrüğüne başvuran terörist, Yunan makamlarınca reddedilince ara bölgede kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili olarak Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu. Soylu, "Uluslararası hukuk, kendi ülkesine (ABD) gitmek istemeyen bu şahıslara üçüncü bir ülke seçme hakkı tanıyor. Bu terörist de Hollanda ya da Yunanistan deyip Yunanistan'ı seçti. Biz belgesini düzenleyip sınır dışı ettik. Yunanistan'ın da almama hakkı var ve almadı. Ancak bizim de geri almama hakkımız var." dedi.

"Tampon bölgede kalan teröristlerin sayısı artarsa ne olacak?" sorusuna yanıt veren Soylu, "Artsın, biz göndermekte kararlıyız. Anlaşmaların gereğini yapıyoruz." şeklinde konuştu.