Türkiye'nin Oscar adayı filmi ne? Hangi Türk filmi Oscar adayı hangi film oldu? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
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Türkiye'nin Oscar adayı filmi ne? Hangi Türk filmi Oscar adayı hangi film oldu? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

11.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:20
Türkiye'nin Oscar adayı filmi ne? Hangi Türk filmi Oscar adayı hangi film oldu? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı belli oldu. Sinemeseverlerin merakla beklediği gelişme sonrası, hangi Türk filmi Oscar adayı hangi film oldu? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Türkiye'nin Oscar adayı filmi ne merak edildi.

Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi oldu. Türkiye'nin Oscar adayı filmi ne? Hangi Türk filmi Oscar adayı hangi film oldu, soruları yanıtını bulurken Koğuştaki Mucize filmi konusu ne, oyuncuları kimler, merak edildi.

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI FİLMİ NE?

Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi oldu.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

Yedinci Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2019 (133 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma

Senaryo: Kubilay Tat

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