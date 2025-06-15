Türkiye'nin nükleer silahı var mı?

Türkiye'nin nükleer silahı var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel çatışmaların şiddetlendiği günümüzde, hangi ülkenin ne kadar nükleer silah sahibi olduğu sorusu sıkça soruluyor.

Ortadoğu'dasavaş tüm hızıyla sürerken, çatışmaların şiddeti yükseldikçe de nükleer silahların kullanılma ihtimali daha çok dile getiriliyor. Peki, Türkiye'nin nükleer silahı var mı?

NÜKLEER SİLAH NEDİR?

Nükleer silah, nükleer teknolojilerin kullanılmasıyla üretilmiş, yok etme gücü çok büyük olan silahlardır. Patlayıcılardan farklı olarak daha çok ve daha kalıcı zarar vermek maksadıyla kullanılır. Atomun parçalanması veya iki atomun birleşmesi ile ortaya çıkan enerjiden istifade edilerek yapılır.

GÜNÜMÜZDE HANGİ ÜLKEDE KAÇ NÜKLEER BAŞLIK VAR?

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2023 raporuna göre, dünyada 12 bin 500 ile 13 bin arası nükleer savaş başlığı bulunuyor. Dünya'da nükleer silahı olan ülkelerin listesi şu şekildedir:

RUSYA : 5 BİN 899 ADET

ABD : 5 BİN 244 ADET

ÇİN : 410 ADET

FRANSA : 290 ADET

İNGİLTERE : 225 ADET

PAKİSTAN : 165 ADET

HİNDİSTAN : 164 ADET

İSRAİL : 90 ADET

• KUZEY KORE : 30 İLA 50 ADET

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail, Devrim Muhafızları'nın üst düzey ismini öldürdü
İranlılar İstanbul'dan otobüslerle ülkelerine dönüyor

İstanbul'da İranlı yoğunluğu! Hepsi firmalara koştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Barcelona serbest bırakıyor, Türkiye'ye bonservissiz geliyor
''10 gol yediler, oyuncuları için üzüldünüz mü?'' sorusuna Olise'den olay cevap

''10 gol yediler, oyuncuları için üzüldünüz mü?'' sorusuna olay cevap
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.