Ortadoğu'dasavaş tüm hızıyla sürerken, çatışmaların şiddeti yükseldikçe de nükleer silahların kullanılma ihtimali daha çok dile getiriliyor. Peki, Türkiye'nin nükleer silahı var mı?

NÜKLEER SİLAH NEDİR?

Nükleer silah, nükleer teknolojilerin kullanılmasıyla üretilmiş, yok etme gücü çok büyük olan silahlardır. Patlayıcılardan farklı olarak daha çok ve daha kalıcı zarar vermek maksadıyla kullanılır. Atomun parçalanması veya iki atomun birleşmesi ile ortaya çıkan enerjiden istifade edilerek yapılır.

GÜNÜMÜZDE HANGİ ÜLKEDE KAÇ NÜKLEER BAŞLIK VAR?

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2023 raporuna göre, dünyada 12 bin 500 ile 13 bin arası nükleer savaş başlığı bulunuyor. Dünya'da nükleer silahı olan ülkelerin listesi şu şekildedir:

• RUSYA : 5 BİN 899 ADET

• ABD : 5 BİN 244 ADET

• ÇİN : 410 ADET

• FRANSA : 290 ADET

• İNGİLTERE : 225 ADET

• PAKİSTAN : 165 ADET

• HİNDİSTAN : 164 ADET

• İSRAİL : 90 ADET

• KUZEY KORE : 30 İLA 50 ADET