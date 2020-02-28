: Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup sınırdan geçti

28.02.2020 03:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 03:45

İdlib'de verdiğimiz 29 şehidin ardından Türkiye, Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu. Bu haber sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" dedi.Tüm bu gelişmelerin ardından ilk grup Edirne'deAvrupa'ya geçmeye başladı.

MÜLTECİLERİ DURDURMAYIN KARARI

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Ankara'nın bundan böyle kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı yönünde karar aldığı ifade edildi. Haberde, "Türk yetkili, polis, sahil güvenlik ve sınır güvenlik yetkililerinin geri çekilmesi emri verildiği ekledi" ifadeleri yer aldı.

ÖMER ÇELİK: MÜLTECİLERİ TUTACAK DURUMDA DEĞİLİZ

Konu hakkında açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" şeklinde konuştu.

İLK GRUP EDİRNE'DEN AVRUPA'YA GEÇTİ

Türkiye'nin Avrupa kapısını açmasıyla göçmenler geçmeye başlarken, gerek Suriye sınırından gerekse Türkiye içinden Avrupa'ya gitmek isteyen yüz binlerce mültecinin bu sabah sınıra harekete etmesi bekleniyor. Türkiye'nin aldığı kararın ortaya çıkmasının ardından ilk mülteci grubu Edirne'den Avrupa'ya geçti.

29 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 29 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 29'a yükseldi. 36 yaralı askerimiz var. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır" dedi.

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