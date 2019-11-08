Türkiye'nin konuştuğu intihar evinin içine ilk kez girildi! Raftaki kitaplar dikkat çekti

08.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:42

İstanbul Fatih'te kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 4 kardeşin, ön otopside siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen dehşet evine ise basın mensupları ilk kez girdi. Evdeki kitaplar dikkat çekti.

DEHŞET EVİNDEKİ SIR PERDESİ

Ölümlerdeki sır perdesi henüz kalkmadı. 4 kardeşin öldüğü evin içinden bazı bölümler bugün görüntülendi. Evin bir odasında, sehpa üzerinde beyaz ve mavi kase ve yeşil renkte kupa olduğu hemen arkasında ise bir kitaplık, içinde ise kitap ve CD olduğu ve bir koltuk olduğu görülüyor. Diğer bir oda da ise tekli bir koltuk üzerinde ve yerde kıyafetlerin bulunduğu kameraya yansıyor.

İlk kez görüntülenen kitaplar dikkat çekti. Rafta Ataizmin babası olarak bilinen Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı ve Yuval Noah Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens'ın kitapları bulunuyor.

KEDİ MUTFAK CAMINDA BEKLİYOR

Evin mutfak camında ise 4 kardeşin beslediği kedi bekliyor. İçeride ise mutfak kapısının hemen önünde bir temizlik kovası, yanında bir çift terlik, mutfak tezgahı üzerinde bulaşıkların durduğu görülüyor.

"EKMEK, DOMATES, YUMURTA, PEYNİR ALDI"

Dairenin hemen altında bulunan bakkalın sahibi Yusuf Deniz, kendisine borçları olduğunu belirterek, "Borcu vardı, 'vereceğim' ekmek, domates, yumurta, peynir aldı. 'Salı günü' görüşürüz' dedi. Salı günü gelmeyince kapısına vurdum. Arkadaşı da geldi, kapıyı açan olmadı. 155'i aradık, iki ekip geldi" dedi.

Kaynak: DHA