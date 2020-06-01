Türkiye'nin ilk doçentlik e-sözlü sınavı gerçekleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin ilk doçentlik e-sözlü sınavı gerçekleşti

Türkiye'nin ilk doçentlik e-sözlü sınavı gerçekleşti Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılan sınavda doçentlik unvanını Dr. İlkay Doğan aldı Gaziantep Üniversitesi, Türkiye'nin ilk doçentlik e-Sözlü Sınavı'nı yaptı.

01.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:21

Türkiye'nin ilk doçentlik e-sözlü sınavı gerçekleşti

Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılan sınavda doçentlik unvanını Dr. İlkay Doğan aldı

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi, Türkiye'nin ilk doçentlik e-Sözlü Sınavı'nı yaptı. Yapılan sınavla Dr. İlkay Doğan Doçentlik unvanını aldı.

Türkiye'de birçok üniversitenin tercih ettiği bireysel iletişim ve telekonferans yöntemlerinin aksine, doğrudan çevrimiçi dersler için tasarlanmış platformları aynı anda öğretim elemanları ve öğrencilerinin tercihine sundu.

Gaziantep Üniversitesi'nin Türkiye'de aynı anda iki çevrimiçi ders platformunu başarıyla kullanan nadir üniversitelerden birisi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, üniversite olarak salgının Türkiye'de görülmesinin hemen ardından 17 Mart'ta başlatılan toplantıların, dijitalleşmesi sürecini fakülte-enstitü-yüksekokul-bölüm başkanlıkları düzeyinde birim toplantılarına kadar inerek gerçekleştirildiğini vurguladı.

Lisansüstü düzeyde ise tez savunma, tez izleme ve yeterlik sınavlarını da çevrim içi gerçekleştirerek eğitim öğretim faaliyetlerinin her aşamasında başarılı adımlar atıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Bugün üniversitenin bütün süreçlerine genelleştirilen dijital toplantılara doçentlik e-sözlü sınavı yapılarak bir yenisi daha eklendi. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 15 Mayıs 2020 tarihinde doçentlik sözlü sınavlarının e-sözlü sınav şeklinde üniversitelerin yetkili kurullarınca karara bağlanarak yapılabileceğine ilişkin kararının üzerinden 15 gün geçmişken gerçekleştirilmesi Gaziantep Üniversitesi'nin kalite ve gücünü bir kez daha göstermiştir" dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yıllar öncesinden uzaktan eğitimin fikri hazırlıklarını yaptıklarını ve attıkları adımlarla sürece hazırlıksız yakalanmadıklarını ifade ede etti.

GAÜN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi İlkay Doğan'ın doçentlik e-sözlü sınavının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel, e-sözlü sınavının sorunsuz olarak tamamlanmasındaki katkılarından dolayı Uzaktan Eğitim Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Tıp Fakültesi doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. İlkay Doğan ise, Türkiye'de ilk doçentlik e-sözlü sınavına giren kişi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Pandemi sürecinde, doçentlik sözlü sınavı gibi yoğun stres olabilecek bir sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı mutluyum. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali Gür başta olmak üzere süreçte emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu duyguları benimle aynı yoğunlukta yaşayan eşim ve doğacak çocuğumuza da hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversite Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Özkan da, adı sınav olsa da farklı üniversitelerden bilim insanlarının bir araya gelebildiği platformun, bilginin paylaşımı ve çoğaltılması açısından aday ve jüri üyelerini mutlu ettiğini görmenin kıvancını yaşadıklarını vurguladı.

Türkiye'nin ilk doçentlik e-sözlü sınavı gerçekleşti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Haber
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Bülent Kuşoğlu Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan İrem Derici Demet Akbağ
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Ankara Oyunlar Minnesota
Şu an buradasınız: Türkiye'nin ilk doçentlik e-sözlü sınavı gerçekleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 20:22:25. #1.15#
title