Türkiye'nin harekat başlattığı İdlib'de bulunan siviller: 9 yıldır ilk defa bir uçaktan korkmadık

02.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:58

Rejimin 34 askerimizi şehit etmesinin ardından, Türkiye Bahar Kalkanı harekatını başlattı. Türkiye'nin bu harekatına İdlib'li sivillerden destek geldi. Siviller ellerinde bulunan Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, Esed rejimine ve İran'a protestolarda bulundular.

Rejim karşıtı slogan atan grup, Astana anlaşması ve Soçi mutabakatı gereği İdlib'de bulunan Türkiye'ye şehitler dolayısıyla başsağlığı dileyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

"9 YILDIR İLK DEFA BİR UÇAKTAN KORKMADIK"

Siviller, Türkçe ve Arapça "9 yıldır ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık", "Türk müdahalesini memnuniyetle karşılıyoruz", "Çanakkale'de mezarlarımız komşuydu, İdlib'de de kanlarımız karıştı", "Biz ve Türkler; din, tarih, medeniyet ve insanlıkta kardeşiz" yazan dövizler taşıdı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Sermada'daki gösterilere katılan Rami Akif,yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldik. İnşallah rejim güçleri Soçi anlaşması sınırlarına kadar çekilecek" dedi.

Gösteriye katılan sivillerden Muhammet Şeyh de Türkiye'ye teşekkür etmek için toplandıklarını söyledi.

Şeyh, "Çocuk, genç ve yaşlılar olarak bugün Türkiye'nin bölge halkını korumak için aldığı kararlara destek olmak için buradayız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

İdlibli Ahmet El-Muhammed de Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletmek için toplandıklarını dile getirdi.