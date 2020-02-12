Türkiye'nin En Etkin 50 CMO'su açıklandı

12.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:20

Araştırmaya göre CMO'lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20'sini yönetiyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla gözlenen yüzde 9,7'lik artış oranı, CMO'ların şirketlerde artan değerinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

CMO'ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 40'ı buluyor.

Sürdürülebilir büyümenin giderek zorlaştığı global ekonomide markaların fiziksel sınırları aşarak tüm kanallarda yatırım getirisini artırmasında CMO'lara büyük iş düşüyor.

Yönetim kademelerindeki dinamiklerin değişmesi ile kurumların büyüme stratejilerinin kilit noktasında konumlanan CMO'lar, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yapılan "En Etkin 50 CMO" araştırması ile mercek altına alındı.

Şirketlerin dinamik, etkin ve yaratıcı stratejiler geliştirmesi gereken günümüzde pazarlama fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye'nin En Etkin 50 CMO'su belirlendi.

CMO'ların Yüzde 42'si Kadın

Türkiye'nin en büyük şirketlerindeki çalışmalarıyla araştırmaya katılan CMO'ların ortalama tecrübe süresi 15 yıl, bulundukları pozisyondaki çalışma süreleri ise 7 yıl olarak tespit edildi.

Çalışmalarını ortalama 30 kişilik ekiplerle sürdüren CMO'ların yüzde 42'sini kadınlar oluşturuyor. Pazarlama şirketlerinde görev alan CMO'lar arasında 2 bin kişilik ekip yöneten CMO'lar da bulunuyor.

CMO'lar şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20'sini yönetiyor

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO'lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20'sini yönetiyor. CMO'ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 40'ı buluyor. Diğer dikkat çekici gösterge ise En Etkin 50 CMO'nun yüzde 54'ünün Türk markalarda görev alıyor olması.

Listede kimler var?

En Etkin 50 CMO listesinde Türk Hava Yolları, A101, Vodafone, Mavi, Garanti BBVA, Coca-Cola, Reckitt Benckiser gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.

Ödüller 18 Şubat'ta CMO Summit'te

En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat Salı günü Hilton Istanbul Bomonti Hotel'de Nescafé ve Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenecek CMO Summit 2020'de gerçekleşecek. Türkiye'nin pazarlama alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak Zirve'ye; Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CMO'ları, pazarlama alanında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, pazarlama ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve alanın uzmanı basın mensupları katılacak.

"Unicornlara fısıldayan adam" olarak da bilinen Simon-Kucher Partners Global ortağı Madhavan Ramanujam'ın açılış konuşmasını yapacağı Zirve, iş dünyasından önemli liderleri ve aralarında Meltem Bakiler Şahin - Vodafone Türkiye, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı , Ahmet Olmuştur - THY, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Dr. Berk Çağdaş - Renault Mais, Genel Müdür ve CEO'su, Can Çaka - Anadolu Efes , CEO ve Bira Grubu Başkanı, Erdem Çakır - Nestle Türkiye, Satış Genel Müdürü, Kamuran Uçar - Unilever, İran, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü, Aslan Saranga - Domino's Pizza, Avrasya Grup CEO'su, Birim Gönülşen Özyürekli - VISA, Güney Doğu Avrupa Pazarlama Başkanı, Zeynep Dipçin Akdoğan - Eti Gıda, Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurul Üyesi, Timuçin Güler - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürü, Cem Rodoslu - Migros, Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlar İcra Kurulu Üyesi Ateş İnce - Madd Entertainment, Genel Müdürü, Barış Özistek - NetMarble, EMEA Yönetim Kurulu Başkanı, Timur Altop - Youtube Türkiye, Ülke Müdürü gibi isimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. Zirve'de "Sınırları Olmayan Markalardan Pazar Deneyimleri", "Stratejik Pazarlamaya Yeni Bakış: Müşteri Odaklı Ciro Yönetimi", "Turizmde Marka Ülke Olmak", "Pazarlamanın Yeni Oyun Alanı" başlıkları masaya yatırılacak.

Kaynak: Bültenler