Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
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Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü

Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti.

17.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:34
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs salgını ülkemizdeki etkisini sürdürürken bir acı haber de Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu'ndan geldi. Türk Üroloji Derneği, 86 yaşındaki profesörün koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TÜRK TIP TARİHİNDE YER EDİNDİ

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaoğlu'nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde müstesna bir yer edindi.

Tellaoğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etmiş ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü olmanın yanında, Türkiye'de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli rolleri oldu.

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