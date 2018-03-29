Türkiye'nin Beklediği Dna Sonucu Canlı Yayında Açıklandı

3 aylıkken Mersin'den bulunan Muğdat Cami Türbesi'ne kundak içinde bırakılan Abdullah Saygı, 3 yıldır öz annesini arıyordu.

Bir ay sonra askere gidecek olan Abdullah Saygı, 1999 yılında terk edildi. Cami türbesinde bulunan Abdullah Saygı, polise teslim edildi. Abdullah'ı bebekken teslim alan görevliler ona şehit olan bir emniyet görevlisinin ismi olan Alperen Yaşar Karaca ismini verdi.

Mersin Çocuk Esirgeme Yurdu'na teslim edilen Abdullah Saygı, daha sonra kendisini büyüten Fadime ve Ali İhsan Saygı çifti tarafından evlat edinildi.

DÖRDÜNCÜ DNA TESTİNDE ANNESİNE KAVUŞTU

17 yaşında evlat edinildiğini öğrenen Abdullah Saygı, katıldığı programlarda annesini bulmak istediğini söylemiş ve üç anne için DNA testi yapılmıştı. Bir akrabalık testi de yaptıran Abdullah Saygı, Balçiçek İlter'le Olay Yeri ekibinin çabalarıyla annesini buldu. Canlı yayında açıklanan DNA sonucu ile cezaevinde kalan Gülden Hanım'ın Abdullah'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

BALÇİÇEK İLTER EN KONUŞULAN GAZETECİ OLDU

Programda mağdurlara verdiği destekle dikkat çeken ekranların deneyimli ismi Balçiçek İlter, Medya Takip Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre 19-25 Mart tarihlerinde en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.