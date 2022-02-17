Türkiye-İsrail İlişkileri Normalleşiyor mu? - Haberler
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Türkiye-İsrail İlişkileri Normalleşiyor mu?

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye ile İsrail arasındaki dalgalı ilişkilerde yeniden karşılıklı yüz yüze diplomatik temaslar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın bölgeye ziyaretiyle başladı.

Türkiye ile İsrail arasındaki dalgalı ilişkilerde yeniden karşılıklı yüz yüze diplomatik temaslar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın bölgeye ziyaretiyle başladı

DailyMotion.com - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Sedat Önal, Türkiye, İsrail, Güncel, Haberler

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