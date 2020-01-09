Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu
Türkiye-İran sınırında kavisler çizerek uçan uçağın bıraktığı kuyruk izi, 's' şeklinde görüntü oluşturdu. Bu manzarayı gören vatandaşlar ise telefonlarıyla çekim yaptı.
09.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:32
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye ile İran sınırı arasında bulunan küçük Ağrı Dağı mevkiinde bugün öğle saatlerinde beliren uçak, yaklaşık 1 saat boyunca bölgede uçtu.
İLGİYLE İZLENDİ
Zaman zaman alçak uçuş yapan uçak, kavisler çizdi. Uçağın bıraktığı kuyruk izi ise gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. İzler, Doğubayazıt ilçesinden ilgiyle izlendi.
Kaynak: DHA