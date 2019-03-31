Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı

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Yaklaşık 57 milyon seçmen, beş yıllık yerel yönetimini amacıyla sandık başına gitti.

32 İLDE 16.00'DA SANDIKLAR KAPANDI

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi 07.00'de başladı. Doğu ve Güneydoğu ile Doğu Karadeniz'deki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

TÜM TÜRKİYE'DE OYLAR SAYILIYOR

Yukarıda yazan illerin dışındaki yerlerde saat 08.00 itibariyle oy kullanılmaya başlandı. Saat 17.00'de oy verme işlemi tüm Türkiye'de bitti. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına başlandı.

SEÇİM YASAĞI 18.00'DE KALKACAK

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.