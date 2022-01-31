Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Ekmeğin 4 lira 5 lira olacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"
AA - Güncel
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın konuşması ANKARA - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları ile ilgili basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın konuşması
ANKARA - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları ile ilgili basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.