Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Ekmeğin 4 lira 5 lira olacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" - Haberler
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Ekmeğin 4 lira 5 lira olacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"

AA - Güncel
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın konuşması ANKARA - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları ile ilgili basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın konuşması

ANKARA - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları ile ilgili basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğin 4 lira 5 lira olacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğin 4 lira 5 lira olacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğin 4 lira 5 lira olacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

AA - Güncel

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Güncel, Haber

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