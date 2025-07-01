Türkiye'de yerleşim birimleri dışındaki bir karayolunda saatte 20 km hızla giden, tehlikeli madde taşıyan bir aracın önündeki araçla takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Türkiye'de yerleşim birimleri dışındaki bir karayolunda saatte 20 km hızla giden, tehlikeli madde taşıyan bir aracın önündeki araçla takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

TÜRKİYE'DE YERLEŞİM BİRİMLERİ DIŞINDAKİ BİR KARAYOLUNDA SAATTE 20 KM HIZLA GİDEN, TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN BİR ARACIN ÖNÜNDEKİ ARAÇLA TAKİP MESAFESİ EN AZ KAÇ METRE OLMALIDIR?

A: 10 metre

B: 20 metre

C: 50 metre

D: 100 metre

Cevap : C

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?