: Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu

06.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:33

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası, 7 bin 732 Türk sitesini tarayarak, Ocak ayının en çok haber konusu olan ünlü isimlerini açıkladı. 10 ünlü ismin yer aldığı listeye eşi Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle damga vurdu.

ACUN BİRİNCİ OLDU

Habermetre'nin açıkladığı raporda; Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak Kanada'ya yerleşen Meghan Markle ve Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası yardım toplamak için yayın yapan Acun Ilıcalı listenin ilk sıralarında yer aldı. Acun Ilıcalı toplamda 4 bin 106 habere konu olarak en çok haberi yapılan isim olurken onu 2 bin 279 haberle şarkıcı Haluk Levent takip etti.

MEGHAN LİSTENİN ÜST SIRALARINDA YER ALDI

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, Defne Samyeli ile ayrılığı ve Karakomik Filmler 2'yi çıkartmasıyla gündem olan Cem Yılmaz 2 bin 252 haberle listenin 3. sırasında yer aldı. Eşi Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı alarak Kanada'ya yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle ise 2 bin 222 habere konu olarak listenin dördüncü sırasında yer aldı.

DEMET MEGHAN MARKLE'I GEÇEMEDİ

Şarkılarının yanı sıra girdiği her polemikle gündem olan Demet Akalın ise 1.669 haberle beşinci olurken onu 1.651 haberle Kadir İnanır ve 1.437 haberle Berna Laçin takip etti.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladığı liste şu şekilde:



1) Acun Ilıcalı - 4.106

2) Haluk Levent - 2.279

3) Cem Yılmaz - 2.252

4) Meghan Markle - 2.222

5) Demet Akalın - 1.669

6) Kadir İnanır - 1.651

7) Berna Laçin - 1.437

8) Aleyna Tilki - 1.375

9) Defne Samyeli - 1.334

10) Serenay Sarıkaya - 1.233

11) Mustafa Sandal - 1.101

12) Hadise - 1.074

13) Beren Saat - 1.024

14) Sıla Gençoğlu - 981

15) Müge Anlı - 921

16) Berrak Tüzünataç - 916

17) Tarkan - 870

18) Gökhan Özoğuz - 579

19) Didem Soydan - 453

20) Kerimcan Durmaz - 66

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