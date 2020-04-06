Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Türkiye'de 75 ilde 1304 kişinin katılımıyla koronavirüs korkusu üzerine yapılan araştırmada, koronavirüsten en çok korkanların evden hiç çıkmayanlar olduğu ve kadınların erkeklerden daha fazla korktuğu sonucuna varıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Engin Deniz, günün en büyük sorununun tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs pandemisi olduğunu anlattı. Deniz, Türkiye'de 75 ilde 1304 kişinin katılımıyla koronavirüs korkusu üzerine yapılan araştırmada, koronavirüsten en çok korkan grubun belirlendiğini açıkladı.

"DEPRESYON, KAYGI VE STRES SEVİYESİ ARTTI"

Salgınla mücadelede vücut direncini yüksek tutmak için fiziksel birtakım önlemlerin alındığını söyleyen Deniz, uzmanların, ruh sağlığının bağışıklığını güçlendirilmesinin de bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmada önemli olduğu düşündüklerini belirtti.

Bu kapsamda, kendisiyle birlikte Artvin Çoruh Üniversitesinden Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, Dr. Öğretim Üyesi Begüm Satıcı ve Sakarya Üniversitesinden Dr. Emine Göçet Tekin'den oluşan bir ekibin koronavirüsün psikoloji üzerindeki etkilerini incelemek için geniş katılımlı bir araştırma gerçekleştirdiklerini duyuran Deniz, şunları söyledi:

"75 ilden yaşları 18 ile 64 arasında değişen 1304 kişinin katıldığı araştırmada öncelikle Kovid-19 korkusunu ölçmeye hedefleyen bir araç dilimize çevrilmiştir. Bu araç ile önümüzdeki dönemde Kovid-19'un psikolojik etkilerini inceleyecek daha fazla bilimsel araştırma yapılacağı öngörülmekte. Gerçekleştirilen araştırmada Kovid-19 korkusunun kişilerdeki depresyon, kaygı ve stres seviyesini artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca Kovid-19'u daha sıklıkla düşünen kişilerin yaşamlarından elde ettikleri doyumun azaldığı görülmüştür.

"KADINLAR ERKEKLERE GÖRE DAHA ÇOK KORKUYOR"

Kadınların erkeklere göre daha fazla Kovid-19 korkusuna sahip olduğu saptanan araştırmada yaş faktörünün ise salgın korkusunda ayırıcı bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Benzer şekilde evli ve bekarlar ayrıca çocuğu olanlar ile olmayanlar da koronavirüsten benzer seviyede korku duymaktadır."

YÜZDE 1'LİK KESİM UMURSAMIYOR

Yaklaşık yüzde 20'lik bir grubun da kesinlikle evden çıkmadığını vurgulayan Deniz, "Ancak hala yüzde 1'lik bir grup Kovid-19 öncesinde olduğu gibi yaşamını sürdürmekte ve dışarı çıkmakta bir sakınca olmadığını düşünmektedir" dedi.

EN ÇOK KORKANLAR: HİÇ EVDEN ÇIKMAYANLAR

Deniz, "Pandemi sürecinde kesinlikle evden çıkmayacağını söyleyen grubun da Kovid-19'dan en fazla korku duyan grup olduğu görülmektedir" şeklinde konuştu.

GÜNLÜK RUTİNLERE DİKKAT

Şu an herkesin belirsizlikle mücadele etmeye çalıştığını ve belirsizliğin kişilerde korku duygusunu uyandırmasının normal karşılanabileceğini anlatan Deniz, şöyle konuştu:

"Ekibimiz, bu salgının geçici bir dönem olduğunu kişilerin kendilerine hatırlatarak korkularını kontrol altına almalarının da sağlıklı bir ruhsal durum ve vücut direnci için önemli olduğunun altını çizmektedir. Bu süreçte evde kalmanın önemine bir kez daha değinmemiz lazım. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için resmi veri ve bilgilerin dışındaki söylentilere kulak asılmaması gerekiyor. Ayrıca bu dönemi bunalıma girmeden atlatabilmek için kişilerin günlük rutinlerini olabildiğince yerine getirmelerini, bütün günü aynı kıyafetle geçirmemeyi, ev içinde daha önce yapmayı planladıkları işlerini ertelemeyip hayata geçirmelerini ve sosyal ilişkilerini online bir şekilde sürdürüp yakınlarıyla iletişimleri bu şekilde devam etmeyi öneriyoruz."