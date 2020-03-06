Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü

06.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:05

Boşanmak istediler, barışmak, ilişki kurmak istemediler. Kendi hayatlarına dair kendileri karar vermek istedikleri için sokaklarda, evlerinde, hatta çocuklarının gözleri önünde katledildiler. 2019 yılında 474 kadın öldürüldü. Bu son 10 yıldaki en yüksek sayı. Son 10 yılda öldürülen kadınların sayısı ise 3 bini aştı. Yüzlerce anne-baba evlatsız, yüzlerce evlat da annesiz kaldı.

218 KADININ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KDCP) tarafından hazırlanan raporda, 2008-2019 yılları arasındaki veriler paylaşıldı. Kadın cinayetlerinde yaşanan yükseliş ise oldukça dikkat çekici oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 81 ilinde kadın cinayetleri yaşandı.

Platformun açık kaynaklardan derlediği kadın cinayetleri istatistiklerine göre, 218 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemezken, 27'si ekonomik bahaneyle, 114'ü boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

115 KADININ KİM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

2019 yılında kadınların şüpheli ölümlerinin arttığının vurgulandığı raporda, "Kadınların evde, yol kenarında, denizde, dere kenarında şüpheli bir şekilde ölü bulunduğu durumlarla çokça karşılaştık. Yangın veya intihar süsü verilmiş kadın cinayetleri oldu. Bu sene gerçekleşen 474 kadın cinayetinin 115'i şüpheli olarak kayıtlara geçti ve failleri bulunamadı" denildi.

EN YAKINLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER

134'ü evli oldukları erkek, 25'i eskiden evli olduğu erkek, 51'i birlikte olduğu erkek, 8'i eskiden birlikte olduğu erkek, 29'u amcası, eniştesi, evli olduğu erkeğin babası, kardeşinin evli olduğu erkek gibi akrabalık ilişkileriyle bağlı olduğu kişiler, 19'u tanıdık, 15'i babası, 13'ü kardeşi, 25'i oğlu, komşusu, çocuğuyla aynı okulda veli olan kişi gibi tanıdığı kişiler, 3'ü de tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü.

52 KADIN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 185'i ateşli silahlarla, 101'i kesici aletle, 29'u boğularak, 6'sı kimyasal ilaçla, 27'si darp edilerek, 6'sı yakılarak, 19'u yüksekten düşerek öldürüldü. 101 kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların 292'sinin evinde, 52'sinin de sokakta öldürüldükleri kaydedildi.

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