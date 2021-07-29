Türkiye Amerika voleybol maçı saat kaçta? Türkiye Amerika voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Amerika voleybol maçı canlı izle!
Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya gelecek. Çin ve İtalya maçlarından sonra bugün oynanacak karşılaşma heyecanla beklenirken Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman? Türkiye Amerika voleybol maçı saat kaçta? Türkiye Amerika voleybol maçına dair soruların yanıtları merak edildi. Türkiye Amerika voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Amerika voleybol maçı canlı izle!
Türkiye Amerika voleybol maçı saat kaçta? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın karşılacağı ABD ile oynanacak voleybol maçın detayları merak ediliyor.Türkiye Amerika voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Amerika voleybol maçı canlı izle!
TÜRKİYE AMERİKA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ariake Arena'da oynanacak Türkiye - ABD maçı bugün TSİ 15.45'te başlayacak. TRT SPOR'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
B Grubu puan durumu :
- ABD/ 6 puan
- İtalya/ 6 puan
- TÜRKİYE/ 3 puan
- ROC/ 3 puan
- Çin/ 0 puan
- Arjantin/ 0 puan
Not: İlk 4, gruptan çıkacak.