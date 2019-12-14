Türkiye Altın Marka Ödülleri törenle sahiplerini buldu! Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü

14.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:06

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ses getiren gecede Haberler.com yılın en iyi haber portalı ödülünü aldı.

HABERLER.COM'A YILIN EN İYİ HABER PORTALI ÖDÜLÜ

Türkiye Altın Marka Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ile İdeal Su CEO'su Sengül Sarışın'ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede, Yılın Sanat Markası ödülünü Mustafa Uslu, Yılın Televizyon Oyuncusu ödülünü ise Kerem Alışık kazandı. Yıldız geçidine dönen gecede 2005 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye'nin en geniş kapsamlı haberi sitesi Haberler.com yılın en iyi haber portalı ödülüne layık görüldü.

"EŞİME BORÇLUYUM"

Ödül töreninde konuşan Mustafa Uslu, "En yakın destekçim olan eşime çok teşekkür ediyorum" dedi. Uslu, ödül gecesinin Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirildiği güne denk geldiğini hatırlatarak, kendisinin Bulgar ve Türk halkları arasında kurduğu güçlü bağın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

KEREM ALIŞIK'A ÖZBEKİSTAN'DAN ÖZEL ÖDÜL

Yılın Televizyon Oyuncusu ödülünü kazanan Kerem Alışık, ödül töreninde Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Alisher Agzamhodjayev'in yaptığı sürprizle şaşırdı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Özbekistan'da da ilgiyle takip edildiğini belirten Özbekistan İstanbul Başkonsolosu, Kerem Alışık'a özel bir hediye takdim etti. Kerem Alışık: "Orta Asya'da da hayran kitlesi oluşturabilmek ve o yüreklere de değmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm Özbek halkına sevgilerimizi iletiyoruz" dedi.

NAZLI ÇELİK ÖDÜLÜNÜ MUSTAFA USLU'NUN ELİNDEN ALDI

Yılın Televizyoncusu Ödülünü kazanan ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik, ödülünü Mustafa Uslu'nun elinden aldı.

GECEYE YILDIZ YAĞDI

Ödül gecesine katılan ünlü isimler arasında; Özlem Yıldız, Şenol İpek, dünyaca ünlü şarkıcı Akcent, Tuğba Ünal, Arzu Yanardağ, Cansu Taşkın, Ümit Okur ve Okan Karacan yer aldı.