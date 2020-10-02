Türker Öksüz kimdir? Türker Öksüz kaç yaşında, nereli? Vali Türker Öksüz eşi kim?

Kars Valisi olarak görev yapan Türker Öksüz, eğitimini Elazığ'da tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Mersin Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başlayan Türker Öksüz biyografisi haberimizde.

Türker Öksüz, dil eğitimi için bir süre İngiltere'de kaldı. Erzurum-Uzundere Kaymakamlığı, Adıyaman-Kahta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerini yerine getiren Öksüz, İçişleri Bakanlığınca TBMM'de görevlendirilmişti.

TÜRKER ÖKSÜZ KİMDİR?

Öksüz, 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dalında doktora çalışmalarına devem eden Türker Öksüz, 1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi.

1995 yılında Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak atanan Öksüz, Erzurum-Uzundere Kaymakamlığı, Adıyaman-Kahta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2013 yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM'de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliğine atandı. İyi derecede İngilizce bilen Öksüz, Meral Öksüz ile evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuk sahibidir. 2 Ekim 2020 tarihinde de Kars Belediye Başkanlığı'na getirildi.