Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Anıtkabir'e ziyaret
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Anıtkabir'e ziyaret

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Anıtkabir'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) yöneticileri ile veteriner hekimler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) yöneticileri ile veteriner hekimler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dünya Veteriner Hekimler Günü etkinlikleri kapsamında, TVHB Merkez Konseyi Başkanı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Başkanı, Veteriner Hekimler Derneği Temsilcisi ile Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı ve veteriner hekimlerin katılımı Anıtkabir ziyaret edildi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Anıtkabir şeref defterine günün anlam ve önemine ithafen duygu ve düşüncelerini yazdı.

Veteriner hekimlerin her daim fedakarca hizmet ettiğini belirten Başkan Eroğlu, şeref defterine şu notu bıraktı:

"Tarihin seyrini değiştiren büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dünya Veteriner Hekimler Günü münasebetiyle huzurlarınızdayız. Türk Veteriner Hekimlerinin varlığı, emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyetinin varlığı için ilkesine bağlı kalarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Veteriner Hekimler, dün, bugün ve yarın bu güzel vatanda toplum sağlığı için fedakarca hizmetlerini sürdüreceklerdir. Bir kez daha zatıalinize saygı, şükran ve minnet duygularımızı belirtmek istiyoruz. Bu vesile ile buradayız. Zatıalinizi rahmet ve şükranla anıyorum. Kabriniz nur, mekanınız cennet olsun." - ANKARA

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Anıtkabir'e ziyaret
Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Anıtkabir'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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