Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 66'ıncı yılı
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Elazığ

Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 66'ıncı yılı

Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 66'ıncı yılı Türk Veteriner Hekimler Birliği(TVHB), 66'ıncı kuruluş yıl dönümünü nedeniyle düzenlenen programda depremde hayvanların kurtarılmasına yönelik yapılan çalışmalar izletildi.

10.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:12
Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 66'ıncı yılı

Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 66'ıncı yılı

ELAZIĞ - Türk Veteriner Hekimler Birliği(TVHB), 66'ıncı kuruluş yıl dönümünü nedeniyle düzenlenen programda depremde hayvanların kurtarılmasına yönelik yapılan çalışmalar izletildi.

TVHB'nin 66. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Elazığ'da program düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hayvanların kurtarılmasıyla ilgili hazırlanan sinevizyon, katılımcılara izletildi. Konuşmalardan sonra ise depremde hayvanların kurtarılmasına katılan ve ücretsiz tedavilerini üstlenen birliğin üyesi veteriner hekimlere plaket verildi.

Yurt dışında ve içinde sayılarının 30 bini geçtiğini belirten TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, "Veteriner hekimler olarak hayvan sağlığı, ıslahı, üretim, yaban hayatı, çevre sağlığı, gıda güvenliği hizmeti sunan meslek mensuplarıyız. Son yıllarda bulaşıcı hastalıklar küresel bir tehdit haline gelmiştir. Önceki yıllarda domuz gribi kuş gribi gibi birçok hastalıklar gibi salgınlar ile tüm dünya önemli oranda etkilenmiş bugünde tüm kıtalarda koronavirüs salgını ciddi bir travma yaşamaktadır. Üstlendiğimiz misyonla 66 yıldan bugüne kadar özellikle son 30 yılda dünyada yaşananları akılcı bir yaklaşım ile değerlendirerek tek sağlık konseptine geçmesinde hayvan, insan ve çevre sağlığı alanlarıyla aynı anda çalışan tek meslek grubu olan veterinerlik hekim standartlarını yükseltilmesi hayvancılığımızın ileri seviyeleri taşınması hayvan refahın teşhis edilmesi gıda güvenliğin sağlanması sonuçta insan sağlığını korunması ve arzusu içerisindedir" dedi.

Son 17 yılda Türkiye'de hayvan üretimi aşamasında çok ciddi adımlar attıklarını aktaran Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ender Burçak, "Bu noktaya gelmemizde veteriner hekimlerin büyük bir yeri var. Hayvancılık üzerine çok önemli vazifelerimiz var. Yaşanan acı olayda da bunu gösterdik" diye konuştu.

Dekanlar Konseyi Başkanı Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci'de konuşmasında, "Veteriner hekimler dünyada 258 yıllık modern hekimliği çok önemli görevleri her daim en üstün vazife anlayışı ile yerine getirmiştir. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı salgınla veterinerler çalışmalarını sürdürmektedirler"ifadelerini kullandı.

Programa, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hazım Tamer Dodurka, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ender Burçak, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Dekanlar Konseyi Başkanı Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile birlikte çok sayıda veteriner hekim katıldı.

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Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 66'ıncı yılı

Kaynak: İHA

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Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 66'ıncı yılı

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