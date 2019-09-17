Türk ulusunu anlatan Gawah Rehna filmi, 2020 yılında gösterime giriyor

17.09.2019 15:40

Türkçe 'Şahit Ol' anlamına gelen 'Gawah Rehna' uzun metrajlı filmin kısa süre sonra gösterime gireceğini duyurmak için 14 Eylül 2019 Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal ve Türk ulusunu büyük bir onurla anlatan film, 2020'de Türkiye ve Pakistan'da gösterime girecek.

MUSTAFA KEMAL VE TÜRK ULUSUNU BÜYÜK BİR ONURLA ANLATIYOR

Yönetmen ve senaristliğini Tahir Mahmood, yapımcılığını da Kashif Ismail'in üslendiği film, şuan Pakistan'ı oluşturan bölgede İngiliz egemenliğinin zirvede olduğu 1920 yılı dönemini anlatıyor. Bölgede yaşayan zamanın müslümanları, İngiliz egemenliğine karşı gelerek emperyalist güçlere karşı mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk ve cesur Türk ulusuna yardım etmek için büyük bir hareket başlattılar. Bu film, Gazi Mustafa Kemal ve Türk ulusunu büyük bir onurla anlatıyor.

TÜRK OYUNCU DA YER ALIYOR

Ekim ayında başlayacak olan Gawah Rehna filmi, Türkiye ve Pakistan'da Mart 2020'de yayınlanacak. Filmde Qavi Khan aktar gibi bir efsane oyuncu dahil olmak üzere Emmad Irfani, Ghana Ali, Rabya Kulsoom, Rehan Nazim, gibi oyuncular rol alıyor. Bunun yanı sıra Çok yetenekli bir Türk oyuncu olan Mert Şişmanlar da filmde çok önemli bir karakteri canlandıracak.