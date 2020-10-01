Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar
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Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar

01.10.2020 19:30 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:18

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarına Fransız haber ajansı AFP tarafından övgüler dizildi. AFP, PKK'ya karşı da kullanılan SİHA'lar için, "Oyunun kurallarını değiştiriyorlar, operasyonlarda ezber bozuyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin geliştirdiği ve ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) Suriye, Irak, Libya'nın ardından şimdi de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki operasyonlarında başarılı şekilde görev alıyor. Türk SİHA'ları Fransız haber ajansı AFP tarafından yeniden gündeme getirildi. AFP haberinde Türk SİHA'ları için "Oyunun kurallarını değiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

SİHA'LAR OPERASYONLARDA EZBER BOZDU

Fransız haber ajansı, SİHA'ların Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya karşı etkili olduğunu aktarırken, teröristlerin SİHA görmeden bir gün geçiremediğini vurguladı. "Türkiye'nin kuzey Irak'ta insansız hava aracı kullanması, PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda ezber bozdu" ifadelerini kullanan AFP, SİHA'ların terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda maliyetleri azalttığına da dikkat çekti.

Türk SİHA'ları Fransız basınında: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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