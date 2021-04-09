Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı
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Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı

Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı dolaysıyla Halfeti ilçesinde program düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı dolaysıyla Halfeti ilçesinde program düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı dolaysıyla, Ahmet Sever Camisinde Mevlidi Şerif okundu. Cuma namazı çıkışında ise polis ekiplerince vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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