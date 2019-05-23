Türk Polis Teşkilatı'ndan Kilink İstanbul Paylaşımı

Türk Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabı, sosyal medyanın akımına uyarak TBT yaptı. Her perşembe günü yapılan akıma ayak uyduran teşkilat, 1967 yılında yayınlanan Kilink İstanbul filmindeki suçluların polise teslim olduğu sahneyi paylaştı.

Son paylaşımda, fantastik türündeki 1967 yapımı "Kilink İstanbul'da"isimli filmden bir sahne yer aldı. "Kötü adam Kilink, Türk polisinden kaçamadı." mesajıyla paylaşılan filmden kesitte, iskelet kostümü giyen Kilink karakterinin, Türk polisinden kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandığı görülüyor.

"TÜRK POLİSİ KARŞISINDA YENİLGİYE UĞRADIM"

Filmde yer alan sahnede "Bütün dünya polisini hatta Interpol'ü atlattığım halde Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım. Şayet kurtulursam bir daha Türk polisinin karşısına çıkmam." diyaloğu paylaşıldı. Yapılan paylaşıma kısa sürede onlarca beğeni yağdı.

İtalya'da 1965'te yayınlanmaya başlayan "Killing" adlı çizgi roman,Türkiye'de büyük ilgi görmesi üzerine Yılmaz Atadeniz tarafından "Kilinkİstanbul'da" ismiyle beyaz perdeye uyarlanmıştı.