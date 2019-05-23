Türk Polis Teşkilatı'ndan Kilink İstanbul Paylaşımı
Türk Polis Teşkilatı, Twitter hesabından 1967 yılında yayınlanan Kilink İstanbul filmindeki "Türk polisi dünyanın en zeki ve bilgili polisidir" sahnesini paylaşarak TBT yaptı.
Türk Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabı, sosyal medyanın akımına uyarak TBT yaptı. Her perşembe günü yapılan akıma ayak uyduran teşkilat, 1967 yılında yayınlanan Kilink İstanbul filmindeki suçluların polise teslim olduğu sahneyi paylaştı.
Son paylaşımda, fantastik türündeki 1967 yapımı "Kilink İstanbul'da"isimli filmden bir sahne yer aldı. "Kötü adam Kilink, Türk polisinden kaçamadı." mesajıyla paylaşılan filmden kesitte, iskelet kostümü giyen Kilink karakterinin, Türk polisinden kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandığı görülüyor.
"TÜRK POLİSİ KARŞISINDA YENİLGİYE UĞRADIM"
Filmde yer alan sahnede "Bütün dünya polisini hatta Interpol'ü atlattığım halde Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım. Şayet kurtulursam bir daha Türk polisinin karşısına çıkmam." diyaloğu paylaşıldı. Yapılan paylaşıma kısa sürede onlarca beğeni yağdı.
İtalya'da 1965'te yayınlanmaya başlayan "Killing" adlı çizgi roman,Türkiye'de büyük ilgi görmesi üzerine Yılmaz Atadeniz tarafından "Kilinkİstanbul'da" ismiyle beyaz perdeye uyarlanmıştı.
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GÜLMEKTEN YIKILDIM COCUKLUGUNDA KI FILIMDEN PARCALARI GÖRÜNCE SIMDI POLIS YAKALIYOR MAHKEME BIRAKIYOR ÖLNE ÖLDÜGÜNLE KALIYORCevap Yaz Yayından Kaldır
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çok yaratıcı ve başarılı bir tweetCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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TÜRK POLİSİ DÜNYANIN EN KAHRAMAN ÇEVİK ZEKİ MERHAMETLİ YİĞİT CENGAVERİDİR. . . POLSİMİZİ SEVİYORUZ. . YAŞASIN VAROLSUN TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİ. . . RABBİM HAVADA KARADA DENİZDE MUZAFFER MUHAFFAK EYLESİN HER DAİM. İNŞALLAH. . .Cevap Yaz 10 3 Yayından KaldırALİYEEE CVP: ALİ. . adam doğru yazdı her zaman da öyle. sen karışma bak işine la dalkavuk ALİ.1 Yayından KaldırALİ ALİ: Bi de doğru yazabileydin :)))Tüm 14 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır