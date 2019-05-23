Türk Polis Teşkilatı'ndan Kilink İstanbul Paylaşımı

Türk Polis Teşkilatı'ndan Kilink İstanbul Paylaşımı

Türk Polis Teşkilatı, Twitter hesabından 1967 yılında yayınlanan Kilink İstanbul filmindeki "Türk polisi dünyanın en zeki ve bilgili polisidir" sahnesini paylaşarak TBT yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabı, sosyal medyanın akımına uyarak TBT yaptı. Her perşembe günü yapılan akıma ayak uyduran teşkilat, 1967 yılında yayınlanan Kilink İstanbul filmindeki suçluların polise teslim olduğu sahneyi paylaştı.

Son paylaşımda, fantastik türündeki 1967 yapımı "Kilink İstanbul'da"isimli filmden bir sahne yer aldı. "Kötü adam Kilink, Türk polisinden kaçamadı." mesajıyla paylaşılan filmden kesitte, iskelet kostümü giyen Kilink karakterinin, Türk polisinden kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandığı görülüyor.

"TÜRK POLİSİ KARŞISINDA YENİLGİYE UĞRADIM"

Filmde yer alan sahnede "Bütün dünya polisini hatta Interpol'ü atlattığım halde Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım. Şayet kurtulursam bir daha Türk polisinin karşısına çıkmam." diyaloğu paylaşıldı. Yapılan paylaşıma kısa sürede onlarca beğeni yağdı.

İtalya'da 1965'te yayınlanmaya başlayan "Killing" adlı çizgi roman,Türkiye'de büyük ilgi görmesi üzerine Yılmaz Atadeniz tarafından "Kilinkİstanbul'da" ismiyle beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Türk Polis Teşkilatı'ndan Kilink İstanbul Paylaşımı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (14)

  • ATILLA TÜRK:
    GÜLMEKTEN YIKILDIM COCUKLUGUNDA KI FILIMDEN PARCALARI GÖRÜNCE SIMDI POLIS YAKALIYOR MAHKEME BIRAKIYOR ÖLNE ÖLDÜGÜNLE KALIYOR
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • KUZEYİN UŞAĞI:
    TÜRK POLİSİ DÜNYANIN EN KAHRAMAN ÇEVİK ZEKİ MERHAMETLİ YİĞİT CENGAVERİDİR. . . POLSİMİZİ SEVİYORUZ. . YAŞASIN VAROLSUN TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİ. . . RABBİM HAVADA KARADA DENİZDE MUZAFFER MUHAFFAK EYLESİN HER DAİM. İNŞALLAH. . .
    Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
    ALİYEEE CVP: ALİ. . adam doğru yazdı her zaman da öyle. sen karışma bak işine la dalkavuk ALİ.
    1 Yayından Kaldır
    ALİ ALİ: Bi de doğru yazabileydin :)))
    Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.