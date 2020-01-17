: Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor

17.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:26

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya Tezkeresi, Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Trablus hükümetine destek için Türk askerinin bu ülkeye gönderilmesinin resmen önünü açmış oldu. Public Status Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri, 25 şehri kapsayan anketinde vatandaşlara, Libya Tezkeresi'ni sordu. Vatandaşların büyük bir kesimi 1 yıl süreyle geçerli olacak Libya Tezkeresi'ni desteklediğini açıkladı.

YÜZDE 65 DESTEKLİYOR

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından 13-16 Ocak 2020 tarihleri arasında 25 ilde 2 bin 275 kişi ile yapılan araştırmada, vatandaşların Libya Tezkeresi'ne desteği sorgulandı. Katılımcıların neredeyse üçte ikisi olan yüzde 65,67'lik kesim "destekliyorum" cevabını verirken, yüzde 27,64'ü desteklemediğini belirtti. Fikri olmayan katılımcıların oranı yüzde 5,75 olurken, yüzde 0,94 cevap vermekten kaçındı.

LİBYA'YA TÜRK ASKERİ GÖNDERİLECEK

Meclis'te onaylanan tezkere ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir yıl boyunca Libya'da Trablus hükümetini savunmak için aktif olarak sahada yer alabilecek.

Tezkere metinde konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyor: "Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilecek."

Bölgeye gönderilecek asker sayısı, nerede ve nasıl görev yapacakları ise Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINA YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEM

Tezkere metninde, Libya'da faaliyet gösteren Türk şirketleri, orada yaşayan Türk vatandaşları ile Akdeniz'deki Türk bandıralı gemilerin Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu tarafından tehdit edildiği ifade edilirken buna karşı önemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor:

"Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayri meşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek"

TRABLUS HÜKÜMETİNE BAĞLI ASKERLER EĞİTİLECEK

Ayrıca Libya tezkeresi, "Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının da Libya'nın karşı karşıya kaldığı tehditlerle mücadelede ihtiyaç duyduğu eğitim seviyesi ve harekât yeteneği yüksek, disiplinli ve kurumsallaşmış bir ordunun teşkili için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini" kapsıyor.

KİTLESEL GÖÇE KARŞI ÖNLEM ALMAK

Tezkerenin amaçlarından birinin de "kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak" olduğu ifade edildi.

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