Türk Kızılayı gönüllüleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Türk Kızılayı gönüllüleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ağrı'da Türk Kızılayı gönüllüleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

15.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:59
Türk Kızılayı gönüllüleri AA'nın

'da gönüllüleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen gönüllülerden Hümeyra Özgen, kategorisinde 'ın "Çanakkale'de orman yangını", yaşam kategorisinde 'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.

Gönüllülerden Zeynep Kübra Oruç ise haberde Hassan Jedi'nin "Büyük Yürüyüş gösterileri", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda da Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını beğendi.

Oylama sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Özgen, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve oy kullanacağı fotoğrafı seçmekte zorluk yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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