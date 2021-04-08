Türk Kızılay vatandaşları ramazanda kan bağışına davet ediyor

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü vatandaşları ramazanda kan bağışında bulunmaya davet ediyor.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü vatandaşları ramazanda kan bağışında bulunmaya davet ediyor.

Türk Kızılay Bölge Müdürlüğü, kan stoklarını artırmak amacıyla sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta ramazan ayında kan bağışı kampanyası düzenliyor.

Kan bağışı seferberliğine vatandaşların yanı sıra kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden de destek istenecek.

Kan bağışında bulunan kurum ve kuruluşların sosyal medyadan yapacağı çağrılarla kampanyaya desteğin artırılması hedefleniyor.

Geçen yıl 7 bin ünite kan toplandı

Bölge Müdürü Dr. Naif Yılmaz, AA muhabirine, 6 ildeki 48 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını, kış dolayısıyla azalan kan stoklarının ramazanda daha da azalmaması için kan bağış kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kan stoklarının olumsuz şekilde etkilendiğini belirten Yılmaz, geçen yıl ramazan ayında düzenledikleri kampanya ile 7 bin ünite kan topladıklarını bildirdi. Yılmaz, kan bağışı yapan kurumların sosyal medyada başka kurumları bağışta bulunmaya davet ettiğini aktardı.

"Geçen sene sosyal medyada iyilik yolunda meydan okuma şeklinde çok güzel bir kampanya yaptık. Bu yıl da bunun tekrarını yapacağız. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz." diyen Yılmaz, çalışma ile kan stoklarını istedikleri seviyeye getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Yılmaz şöyle konuştu:

"Geçen yıl kurumlarımız kan verdikten sonra 'Kızılay için buradayız. Hastalara can olmak için buradayız. İyilik yolunda kan veriyoruz. Siz neredesiniz, iyilik yolunda size meydan okuyoruz. Sizi de buraya bekliyoruz.' diyerek diğer kurumları da kan vermeye teşvik etti. Toplumsal duyarlılığımızı artıracak bir kampanya yürüttük. Kampanyaya Milli Eğitim ve sağlık müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, kaymakamlıklar destek verdi ve çok güzel bir ramazan ayı geçirdik. Bu yıl da bunun tekrar yaşamanın gayreti içerisindeyiz. Geçen yıl toplanan 7 bin ünite kan bölgenin tüm ihtiyacını karşıladı."

"İnsanları teşvik ediyoruz"

Sokağa çıkma kısıtlamasında nasıl kan verileceği konusunda vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini dile getiren Yılmaz, "Gündüz oruçtan kaynaklı kan vermeme yönündeki eğilimlerini ortadan kaldırmak adına 17.00 ile 24.00 saatleri arasında çalışma yürüteceğiz. Vatandaşlarımız 168 Danışma Hattı'nı arayarak ve kanver.org adresinden randevu alarak kan noktalarında bağışta bulunabilir. Sokağa çıkma kısıtlaması kan vermemize engel değil." şeklinde konuştu.

Yılmaz, kentte 3 noktada kan bağışı yapılabileceğini belirterek, "Ramazan hayır ve bereket ayıdır. Bu dönemde de insanları hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Verecekleri bir kan 3 canın kurtulmasına vesile olacak. Bunun için insanları teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurten Aslan