Türk iş insanından sağlık çalışanlarına "moral" yemeği İsviçre'de yaşayan Türk iş insanı Suat Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının da tedavi gördüğü Olten kentindeki şehir hastanesinde görev yapan doktor, hemşire, sağlık çalışanları ve askerlere akşam yemeği verdi.

İsviçre'de yaşayan Türk iş insanı Suat Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının da tedavi gördüğü Olten kentindeki şehir hastanesinde görev yapan doktor, hemşire, sağlık çalışanları ve askerlere akşam yemeği verdi.

İsviçre Türk toplumunun simalarından Şahin, AA'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm Avrupa'nın olduğu gibi İsviçre'nin de zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

"Doğduğumuz yer Türkiye ama doyduğumuz yer İsviçre" diyen Şahin, şirket olarak Olten şehir hastanesi çalışanlarına moral amacıyla ana menüsü döner olan akşam yemeği ikram etmeye karar verdiklerini aktardı.

Şahin, hastanede 200 yatağın Kovid-19 hastaları için tahsis edildiğini belirterek, 110 kişiden oluşan doktor, hemşire, diğer sağlık çalışanları ile birlikte hastanede görevli askerlere akşam yemeği verdiklerini belirtti.

Yemeği, İsviçre'deki tüm Türklerin ve Müslümanların adına verdiğini ifade eden Şahin, "Canımızla, malımızla Türkiye'miz için de yardıma hazırız. Ama yaşadığımız ülke İsviçre. Bizim kültürümüzde yardımseverlik var. Gerek doğduğumuz, gerekse yaşadığımız ülkeye hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahin, talep gelmesi halinde ülkedeki başka hastanelere de ücretsiz yemek ikramında bulunacaklarını söyledi.

Öte yandan, İsviçre'de bugün itibariyle Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 248'e, ölü sayısı 895'e ulaştı.

Kaynak: AA